1.000 Fahrten täglich: Besser mit den Öffentlichen zum Frühlingsfest

Zur Haltestelle direkt am Volksfestplatz fahren die Straßenbahnlinien 6 und 9 (Westfriedhof bzw. Hauptbahnhof – Doku- Zentrum) und die Buslinien 36 (Plärrer – Doku-Zentrum), 45 (Frankenstraße – Ziegelstein), 55 (Langwasser Mitte – Meistersingerhalle) und 65 (Röthenbach – Nordostbahnhof).Auf der Linie 65 verstärken zusätzliche Busse das Fahrtenangebot: Die Verstärkerbusse sind Montag bis Samstag jeweils ab zirka 12.00 Uhr und an den Sonn- und Feiertagen ab etwa 10.00 Uhr bis Betriebsschluss zwischen Röthenbach und Doku-Zentrum im Einsatz. Somit bietet die VAG auf dieser Strecke einen Zehn-Minuten-Takt. Zwischen dem U-Bahnhof Frankenstraße und dem Volksfestplatz verkehren die Busse in noch kürzeren Abständen.Die Straßenbahnen der Linie 9 (Hauptbahnhof – Doku- Zentrum) und auf dem Südabschnitt der Linie 6 (Teilstück Plärrer – Doku-Zentrum) sind zu bestimmten Zeiten häufiger unterwegs. Die Bahnen verkehren Montag bis einschließlich Samstag ab 20.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 10.00 Uhr, jeweils bis Betriebsschluss, im Zehn-Minuten-Takt.