Bilder des Abends: Verleihung der Eibanesenperle 2018

NÜRNBERG (nf) - Im Gesellschaftshaus Gartenstadt fand am Wochenende die große Gala-Prunksitzung mit Verleihung der Eibanesen-Perle 2018 an Ingeborg Müller in Vertretung ihres erkrankten Sohnes Dirk Hoerr, Geschäftsführer vom Autohaus Hoefler, durch Präsident Helmut Schiffermüller statt. Mit diesem Sonderorden ehren die Eibanesen jedes Jahr Persönlichkeiten, die sich um das Faschingsbrauchtum der alten und neuen Heimat verdient gemacht haben.

Bisherige Perlenträger:1978 Dr. Andreas Urschlechter † Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg1979 Dr. Fritz Pirkl † Bayerischer Staatsminister1980 Dr. h. c. Josef Stingl † Präsident der Bundesanstalt für Arbeit1981 Dr. h. c. Geiger Präsident des Deutschen Sparkassen- u. Giroverbandes1982 Franz Schönhuber † Journalist1983 Georg Holzbauer † Präsident des Bezirkstages1984 Dr. Oscar Schneider Bundesminister1985 Dr. Anni Sidorenko † Medizinaldirektorin1986 Franz Neubauer Bayerischer Staatsminister1987 Walter Stain † Präsident d. SL-Bundesversammlung1988 Gerold Tandler Bayerischer Staatsminister1989 Dr. Gebhard Glück † Bayerischer Staatsminister1990 Erwin Huber Generalsekretär der CSU1992 Dr. Georg Frhr. v. Waldenfels Bayerischer Staatsminister1993 Dr. Thomas Goppel Bayerischer Staatsminister1994 Dr. Günter Beckstein Bayerischer Staatsminister1995 Hans Klein † Vizepräsident des Deutschen Bundestages1996 Barbara Stamm Bayerische Staatsministerin1997 Bernd Posselt Mitglied des Europäischen Parlaments1998 Johann Böhm Präsident des Bayerischen Landtags1999 Hans-Peter Schmidt Vorstandsvorsitzender der Nürnberger Versicherungsgruppe2000 Anton Wolfgang Graf v. Faber-Castell † Geschäftsführender Gesellschafter der Faber-Castell-Unternehmensgruppe2001 Prof. Birgit Keil Kammertänzerin und Leiterin der Tanzakademie München2002 Klaus Häffner Leiter des Studio Franken im Bayerischen Rundfunk2003 Dipl.-Kfm. Dieter Kempf Vorsitzender des Vorstands der DATEV eG.2004 Werner Schnappauf Bayerischer Staatsminister2005 Richard Bartsch Bezirkstagspräsident von Mittelfranken2006 Gräfin Sonja Bernadotte † Schloss Mainau – Insel Mainau2007 Erika Steinbach MdB/Präsidentin des Bundes der Vertriebenen2008 Joachim Herrmann Bayerischer Staatsminister2009 Christa Stewens Bayerische Sozialministerin a. D.2010 Franz Pany Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft2011 Christine Haderthauer Bayerische Staatsministerin2012 Uwe Feser Geschäftsführender Gesellschafter der Feser-Graf-Gruppe2013 Dr. Markus Söder Bayerischer Staatsminister der Finanzen2014 Fürstin Gloria von Thurn und Taxis2015 Prof. Dr. Julia Lehner Kulturreferentin der Stadt Nürnberg2016 Dr. Ulrich Maly Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg2017 Dr. Ludwig Spaenle Bayerischer Staatsminister für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst