Fasching 2018 in Nürnberg und der Region: Die besten Faschingstermine im Großraum Nürnberg

REGION - Es geht los: Der fränkische Fasching startet in die Faschings-Session 2018. Alle Faschingsnarren dürfen jetzt in dieser so kurzen Fastnachts-Session richtig loslegen. Aschermittwoch ist schon am 14. Februar! Wir sammeln hier die Faschingstermine und Veranstaltungen für Nürnberg und die Region für euch.

Faschingstermine am Freitag, 12. Januar

Faschingstermine am Samstag, 13. Januar

Faschingstermine am Sonntag, 14. Januar

Faschingstermine am Samstag, 20. Januar

Faschingstermine am Sonntag, 21. Januar

Faschingstermine am Samstag, 27. Januar

Faschingstermine am Sonntag, 28. Januar

Faschingstermine am Donnerstag, 01. Februar

Faschingstermine am Freitag, 02. Februar

Faschingstermine am Samstag, 03. Februar

Faschingstermine am Sonntag, 04. Februar

Faschingstermine am Samstag, 10. Februar

Faschingstermine am Sonntag, 11. Februar

Faschingstermine am Rosenmontag, 12. Februar

Faschingsdienstag, 13. Februar

, 12. Januar 2018, 20.11 Uhr, Gaststätte Siedlerheim, Leitenfeldstr. 34 in Nürnberg. Karten: Tel. 0170/8211668.Weitere Infos: www.n-f-g.deGroße Prunksitzung, 13. Januar 2018, Beginn 19.11 Uhr, Eventhalle Gesellschaftshaus Gartenstadt. Karten: 0911/ 603093., 13. Januar 2018, Verleihung Nämbercher Brodwurstorden an Bürgermeister Christian Vogel, 19.11 Uhr, ehemaliges AEG-Gelände, Nürnberg. Kartenvorverkauf: Tel. 0911/66483623, per Mail: info@muggenesia.deum 19 Uhr im Sportheim des 1. FC Schwand : 20 Jahre VfG Georgensgmünd um 19.30 Uhr in der Turnhalle Dr. Mehler Schule, Markgrafensaal zu Schwabach, 19:11 Uhr, weitere Infos Kinderfasching am 14. Januar 2018, Café Restaurant Gartenstadt, Beginn 15.30 Uhr. Karten: 0911/ 603093.mit dem 53. Träger des Sonderordens ,,Wider die Neidhammel“ Dr. Markus Söder, 14. Januar, 17 Uhr, Maritim Hotel Nürnberg. Kartenvorverkauf: Tel. 0911/440172.Mehr Infos: www.luftflotte.info- Brauchtumszug in Hilpoltstein. 14:00 Uhr, Stadthalle, Marktplatz, Marktstraße. Weitere Infos Große Prunksitzung mit Tanz, 20. Januar 2018, Maritim Hotel Nürnberg, 19 Uhr. Weitere Infos: www.buchnesia.deGroße Prunksitzung, 20. Januar 2018, 19.11 Uhr, Gesellschaftshaus Gartenstadt, Nürnberg.Kartenverkauf: Simone Loos, Telefon 0151/19323301.Weitere Infos: www.n-c-n.deFaschingsball, 20. Januar 2018, 20 Uhr, Palmengarten, Donaustraße 25, Nürnberg. Tischreservierung: Tel. 0911/65003411.Weitere Infos: www.norisbanatoris.de, 20. Januar (Sportheim Reichelsdorf), 28. Januar (Genossenschaftssaalbau, Nürnberg) 4., 10., 13. Februar 14.30 Uhr, Sportheim Reichelsdorf.Faschingsball, 27. Januar, 19 Uhr, Sportheim Reichelsdorf.Weitere Infos: www.crazy-dancers.de Verleihung der Eibanesen-Perle, 26. Januar 2018, 19.30 Uhr, Cafe-Restaurant Gartenstadt, Buchenschlag 1. Karten:Tel.: 0911- 64 94 108. Weitere Infos: www.eibanesen.de- Seniorennachmittag der KG Die Schwabanesen, 14 Uhr, Marktgrafensaal, weitere Infos , 27. Januar (Sportheim Reichelsdorf), 28. Januar (Genossenschaftssaalbau, Nürnberg) 4., 10., 13. Februar 14.30 Uhr, Sportheim Reichelsdorf. Weitere Infos: www.crazy-dancers.de 27. Januar, 19 Uhr, Sportheim Reichelsdorf.Weitere Infos: www.crazy-dancers.de Burgfest der Schwanenritter, 27. Januar 2018, Gesellschaftshaus Gartenstadt. Karten: Tel. 0160 / 803 92 49, 09281 / 14 26 17.Weitere Infos: www.schwanenritternuernberg.deJambo-Jambo-Ball, Parks Nürnberg, 27. Januar 2018, 20 Uhr.Weitere Infos: www.fg-bretonia.deum 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Neunkirchen am Brand. um 14 Uhr im Sportheim des 1. FC Schwand, 19.11 Uhr, Reichswaldhalle, weitere Infos , 28. Januar (Genossenschaftssaalbau, Nürnberg) 4., 10., 13. Februar 14.30 Uhr, Sportheim Reichelsdorf.Weitere Infos: www.crazy-dancers.de , Gesellschaftshaus Gartenstadt, 28. Januar 2018, 17.11 Uhr Weitere Infos: www.nuernbergertrichter.deum 14 Uhr in der Mehrzweckhalle Neunkirchen am Brandum 14 Uhr im Sportheim Schwand14:00 Uhr Markgrafensaal, weitere Infos

Heilsbronn, Hohenzollernhalle, 14:30 Uhr http://www.buchnesia.de/home/ Große Jubiläums Trichter Prunksitzung, 1. Februar 2018, 19.11 Uhr, Gesellschaftshaus Gartenstadt.Weitere Infos: www.nuernbergertrichter.de Große Prunksitzungen, Gesellschaftshaus Gartenstadt, am 2. und 10. Februar 2018, 19.11 Uhr.Weitere Infos: www. kg-dresdensia.dePrunksitzung, 3. Februar 2018, 19.11 Uhr, Seniorentreff Bleiweiß, Nürnberg. Weitere Infos: www.narrhallaschwarzweiss.deFaschingsball, 3. Februar 2018, 20 Uhr, Gesellschaftshaus Gartenstadt. Reservierungen: Tel. 0911/ 483078,Mail: fridolin1668@t-online.deWeitere Infos: www.fridolinhammerschmiede.deBürgersaal Heroldsberg, 14:30 Uhr, weitere Infos: http://www.buchnesia.de/home/ , 4. Februar 14.30 Uhr, Sportheim Reichelsdorf. Weitere Infos: www.crazy-dancers.de Bürgersaal Heroldsberg, 14:30 Uhr, weitere Infos: http://www.buchnesia.de/home/ : 14:00 Uhr Reichswaldhalle, 10. Februar 14.30 Uhr, Sportheim Reichelsdorf. Weitere Infos: www.crazy-dancers.de , Gesellschaftshaus Gartenstadt, 10. Februar 2018, 17.11 Uhr Weitere Infos: www.nuernbergertrichter.deGroße Prunksitzungen, Gesellschaftshaus Gartenstadt, am 2. und 10. Februar 2018, 19.11 Uhr.Weitere Infos: www. kg-dresdensia.deGala-Prunksitzung, 11. Februar 2018, 17 Uhr, Gesellschaftshaus Gartenstadt.Weitere Infos: www.fg-bretonia.de , 20.30 Uhr, Hauptsmoorhalle, weitere Infos

: 20.30 Uhr, Reichswaldhalle Feucht, weitere Infos: http://www.feucht-froehlich.com/ , 13. Februar 14.30 Uhr, Sportheim Reichelsdorf. Weitere Infos: www.crazy-dancers.de Kinderfaschung u.a. am 4. Februar 2018, 14 Uhr, Gasthaus Heidekrug.Weitere Infos: www.nuernbergertrichter.dein Heroldsberg, 3. und 4. Februar 2018, 14.30 Uhr.Weitere Infos: www.buchnesia.deab 14:00 Uhr in der Schwabacher Innenstadt, weitere Infos

14.00 Uhr Kinderfasching Reichswaldhalle, 19.30 Uhr Kehraus ReichswaldhalleKeine Gewähr für Termine, Uhrzeiten, Veranstaltungsorte etc. Termine können sich ändern. Bitte informieren Sie sich vor der Veranstaltung auf den jeweiligen Webseiten. Kein Anspurch auf Vollständigkeit der Veranstaltungen.