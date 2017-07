Generation Instagram: Zwölf Produktionen aus ganz Bayern zu Gast im Staatstheater Nürnberg

Erstmals mit dabei sind Spieler*innen aus der Partnerstadt Charkiv, Ukraine. Unter dem Titel „INSTADRAMA # FICTIONANDREALITY“ sind die Jugendlichen und jungen Erwachsenen eingeladen, Theater zu spielen und zu sehen, über Theater zu sprechen und sich auszutauschen: „Wir sind die Generation Instagram?! Alles Oberfläche, alles Schein? Ja! Aber wir sind noch mehr, und das wird im Theater sichtbar. Unsere Themen und Geschichten finden ihren Weg auf die Bühne, und dort experimentieren wir mit unserer Wirklichkeit. Wir finden neue Formen, spielen mit Zuschreibungen, lieben alte und neue Medien, sind politisch oder auch nicht und erfinden uns neu als „InstaDrama“, denn wir wollen wissen, wer wir eigentlich sind, was wir wollen und wie unser Theater der Zukunft aussieht! Wir machen das, was wir am liebsten tun: Theater!“ Ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Nachgesprächen zu den Produktionen, Workshops zu Aspekten wie Schauspielgrundlagen, Stimmtraining, Körper- und Bewegungstheater, bietet den Spieler*innen Gelegenheit zu Austausch und Reflexion. Parallel dazu bietet die Theaterpädagogin Uta Plate Nachgespräche für alle Spielleiter*innen an.Gärtnerplatztheater München, Junges Gärtnerplatztheater: „De Amore“, Regie: Susanne SchemschiesTheater Erlangen, Jugendclub: „Absurdia“, Inszenierung: Antonia RuhlStadttheater Fürth, TheaterJugendClub Fürth: „Was ist lustig?“,Regie: Johannes Beissel und Sue RoseMünchner Kammerspiele, KammerKlicke: „Cowboys", Regie: Karnik Gregorian, Elke BauerGostner Hoftheater, Gostner Jugendclub: „Corpus Delicti“ von Juli Zeh, Regie: Silke WürzbergerTheater Augsburg, jtt: „Die Zuschauer“ von Martin Heckmanns, Regie: David Dumas, Nicoletta KindermannTheater Tymur Charkiv: „Das grüne Banner der Hoffnung“ von Wasilij SidenTheater Regensburg, Jugendclub: „Die Zeit ist aus den Fugen“, Regie: Claudia Erl, Ludwig HohlETA Hofmann Theater Bamberg, Spielclub Jugend: „Who the F*** is EU?“, Künstlerische Leitung: Ramona ParinoStadttheater Ingolstadt, Jugendclub: „Uhrknall“, Regie: alle Teilnehmer*innen, Spielleitung WüstlingStaatstheater Nürnberg, Jugendclub: „Center Shock“, Regie-/Dramaturgieteam: Anja Sparberg, Andra-Maria Jebelean, Josephine Köhler und der TheaterjugendclubVolkstheater München, backstageKlub: „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry, Regie: Carolin Hartmann, Philip KloseTheater Pfütze, Jugendclub: „Café & Sugar“, Regie: Pauline Buff, Johanna Steinhauser