Irish Folk mit guter Laune Garantie!

Nürnberg : Klara Kirche |

„To drive the cold winter away….“

Irish Folk mit „Just for now“

Samstag, 24.2.2018, 20.00 Uhr,

St. Klara Kirche, Nürnberg

Evelyne Schertlin, Christine Schaller und Ina Rösner sind „Just for now“. 'Das Folk-Trio hat sich nicht nur durch seine Auftritte beim Bardentreffen längst einen Namen im Großraum Nürnberg gemacht. 2017 haben Sie auch die Bühnen über die bayerischen Grenzen hinaus erobert und waren beim Folkfestival in Rudolstadt zu hören.In der Klarakirche werden sie mit ihrem flotten Irish Folk so richtig den Winter austreiben und beschwingt den Frühling mit seinem saftigen Grün begrüßen…. Living green!Den Zuhörer erwarten einfühlsame Balladen, mystische Klänge, fetzige Folk-Songs, 3-stimmiger Gesang und vor allem eine gehörige Portion irische Lebensfreude. Geige, Harfe, Akkordeon, Flöte, Gitarre und Cajon dürfen nicht fehlen.Karten an der Abendkasse (12/8€), weitere Infos: www.just4now.de