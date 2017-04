Jürgen Drews am Nürnberger Volksfest: Festzeltstars begeistern die Schlagerfans

Die "Tucher Festzeltstars" lockten auch in diesem Jahr wieder etliche Stars der Schlager-Szene ins gut gefüllte Papert Festzelt. 3.500 Schlagerfans feierten ausgelassen und sorgten für eine riesige Stimmung.

Inzwischen ist er ein guter, alter Bekannter auf dem Frühlingsfest: Der König von Mallorca Jürgen Drews (72) lud bei den „Tucher Festzeltstars“ wieder zur ausgelassenen Ballermann-Party. Mit am Start waren in diesem Jahr: der Schlagersänger und YouTube-Star Axel Fischer („Amsterdam“) sowie Jens Büchner, bekannt aus „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ und „Dschungelcamp“. Isi Glück, Miss Germany 2012, heizte mit ihren Malle-Hits („Ich will zurück zu dir – Hände hoch, Malle“) das Zelt ein. Und Party-Schlagersänger Almklausi sorgte mit Songs wie „Hey, kleines Luder“ für Fetzenstimmung.