Komparsen für den 4. Franken-Tatort gesucht!

Das Komparsen-Casting findet am 11. und 12. August 2017 in Nürnberg statt. Gesucht werden Menschen im Alter von 18 bis 65, alle Nationalitäten, ganz normale Leut' - aber auch Individualisten. Bewerben können sich Tatort-Fans mit einer Mail an komparsen@hager-moss.de mit dem Betreff ,,Tatort 2017". Mit anfügen: kurze Vorstellung (Alter, Erfahrung als Komparse/Schauspieler), zwei Fotos (ein Porträt, ein Ganzkörperbild – natürlich, ohne Aufwand, von vorne fotografiert), Video (nur falls vorhanden, verlinken, kein Material versenden).Die Bewerbungen müssen bis spätestens 8. August eingegangen sein.