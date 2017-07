Medienmacher feierten ihre Super-Party im Germanischen Nationalmuseum

Früher auf der Kaiserburg, inzwischen im zauberhaften Ambiete des Innenhofs des Germanischen Nationalmuseums. Bei Live-Musik und Köstlichkeiten von Kult-Caterer Lehrieder konnten sich die Teilnehmer der 25. Lokalrundfunktage vernetzen und in gemütlicher Atmosphäre feiern. Höhepunkt des Abends: der diesjährige Gewinner des Radio Galaxy Awards LIONS HEAD gab ein ein umjubeltes Konzert. Nach dem Fest ging es weiter – diesmal in einer neuen Location in der City: Im „nachtkind“ (früher ,,11"/,,Goija") ging die Super-Party bis weit nach 3 Uhr morgens...