Mit dem MarktSpiegel und Krombacher zur SpVgg Greuther Fürth

FÜRTH – (web) Fünf Heimspiele in Folge hat die SpVgg Greuther Fürth in der Zweiten Fußball-Bundesliga nicht mehr verloren. Am Freitag, 21. April (18.30 Uhr) will Dynamo Dresden diese Serie im Sportpark Ronhof/Thomas Sommer brechen. Gemeinsam mit Krombacher, dem offiziellen Partner der Bundesliga, verlosen wir 2 x 2 Karten.

Gewinnspiel

Beide Teams mussten am vergangenen Wochenende jeweils eine Auswärtsniederlage einstecken. Die Fürther unterlagen in Kaiserslautern mit 0:2 Toren, Dresden kassierte in Braunschweig in der Nachspielzeit das 0:1. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus ist dennoch mit 21 Punkten hinter dem VfB Stuttgart (22) das zweitbeste Auswärtsteam. Auf das Kleeblatt wartet demnach eine schwere Aufgabe, doch in der Rückrunde sind die Fürther zuhause eine Macht. In fünf Ligaspielen gab es vier Siege und ein Unentschieden (0:0 gegen Braunschweig), nur einmal musste Torhüter Balazs Megyeri hinter sich greifen.Die Fans dürfen sich auf eine spannende Partie freuen zwischen dem derzeit Tabellensechsten (Fürth) und dem Fünften aus Dresden.Einfach eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Krombacher“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff) schicken.Hier über den Gewinnbutton mitmachen.Einsendeschluss ist der 18. April, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.