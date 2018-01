The Kelly Family in Nürnberg: VIP-Paket mit Meet & Greet und Camp David-Gutschein gewinnen

NÜRNBERG - (web) Fans der Kelly Family aufgepasst! Für das Konzert von Joey, Angelo und Co. in Nürnberg verlosen wir gemeinsam mit dem Modelabel Camp David ein exklusives VIP-Konzerterlebnis inklusive Meet & Greet und einem Einkaufsgutschein.

Teilnahme am Gewinnspiel

Das Konzert der Kelly Family am 27. Januar (19.30 Uhr) in der Arena Nürnberger Versicherung ist längst ausverkauft. Mit ein bisschen Glück aber kommen zwei MarktSpiegel-Leser in einen exklusiven Konzertgenuss.Unser VIP-Paket für zwei Personen hat es echt in sich. So beinhalten die beidennatürlich auch den Zutritt zur. Und damit nicht genug: Unsere beiden Gewinner haben zudem die Möglichkeit, das wohl bekannteste Kelly-Familienmitglied und den, mit ihm zu plaudern - Autogramm und Selfie eingeschlossen. Und dann setzt das Menswear-Label Camp David noch einen drauf und komplettiert das VIP-Paket mit einemDie Kelly Family ist übrigens erstmals seit 1999 wieder gemeinsam auf großer Tour - das soll dann auch gebührend gefeiert werden. Mit einer spektakulären Bühnenshow, einer ausgeklügelten Lichtshow und natürlich all den großen Hits wie „I can‘t stop the love“, „An Angel“ oder „Why Why Why“ will die Familie zusammen mit ihren Fans auch in Nürnberg ein faszinierendes Musikfest feiern.Einfachste Teilnahme: Gleich hier am Ende des Beitrags auf "Mitmachen" klicken. Alternativ: Eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Kelly“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de schicken. Auch auf Facebook ist die Teilnahme am Gewinnspiel möglich. Hierzu kann ab 15. Januar der Gewinnspiel-Post kommentiert werden.Einsendeschluss ist der 22. Januar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Die VIP-Tickets müssen übrigens beim Camp David/Soccx im Mercado Nürnberg abgeholt werden!