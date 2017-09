Begehrter Marketingpreis geht an den Airport Nürnberg

World Routes Award 2017 geht nach Nürnberg



NÜRNBERG (pm/nf) - Im Rahmen der internationalen Streckenentwicklungskonferenz World Routes, die jährlich in einer anderen Metropole stattfindet, wurde der Albrecht Dürer Airport Nürnberg in Barcelona mit dem begehrten World Routes Award 2017 ausgezeichnet. Mit dem Preis in der Kategorie für Flughäfen bis 4 Millionen Passagieren wurden die besonders innovativen Marketingaktivitäten des Airport Nürnberg gewürdigt.

Auf der Routes Konferenz kommen Fluggesellschaften und Flughäfen aus aller Welt zusammen, um ihre Potenziale für neue Verbindungen zu diskutieren. Die Konferenz ist gleichzeitig ein Forum für Branchentrends und Entwicklungen. Im Rahmen der Messe werden jährlich Auszeichnungen verliehen. Dabei werden die wachstumsstärksten Flughäfen mit den besten Marketing-Ideen von einer international aufgestellten Airline-Jury gekürt.Der Airport Nürnberg reichte in diesem Jahr zwei Präsentationen ein, in deren Mittelpunkt die sogenannte Blue Ocean-Kampagne stand. Diese stellt den Airport im Spannungsfeld zwischen zwei Großflughäfen dar und zeichnet interessierten Airlines auf plastische Art Chancen für ihre Streckenentwicklung auf. Diese Kampagne trug wesentlich dazu bei, den Nürnberger Flugplan in diesem Jahr um bis zu 18 neue Ziele zu erweitern. Ebenfalls gewürdigt wurden die innovativen Aktionen des Consumer-Marketing, das den Endkunden durch eine Vielzahl frischer Ideen überzeugte und zum deutlichen Passagierplus am Airport beisteuerte.Dr. Michael Fraas, Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg, gratuliert dem Flughafen und sieht dessen expansive Ausrichtung klar bestätigt: „Die Airlines als Kunden des Albrecht Dürer Airport sind sehr zufrieden mit den kreativen Kampagnen, Aktionen und Projekten, die im Marketingbereich des Nürnberger Flughafens für die Airlines durchgeführt wurden.“ Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe: „Diese Auszeichnung ist ein Ritterschlag von der Branche. Ein Dankeschön an alle Beteiligten für diesen großartigen Erfolg!“