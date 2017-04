Jörg von Rochow erhielt den Ehrenbrief des Bezirks Mittelfranken

13 Jahre stand Jörg von Rochow an der Spitze des Vereins Altstadtfest Nürnberg, mit seinem Ausscheiden aus dem unmittelbaren Vorstand im Jahr 2015 wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Ihm wird zugutegehalten, dass die Veranstaltung mit einem abwechslungsreichen Kulturprogramm auf verschiedenen Bühnen in der Altstadt, dem „Markt der Gastlichkeit“ und dem traditionellen Fischerstechen auf der Pegnitz bis heute Bestand hat. Nicht nur ein Stück Nürnberger Kultur, sondern ein Stück fränkischer Kultur bleibt dadurch am Leben erhalten. Ohne Jörg von Rochows vielfältiges ehrenamtliches Engagement hätte das Fest, welches aus dem Nürnberger Kultur- und Festleben nicht mehr wegzudenken ist, nicht bis heute Bestand.