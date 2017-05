Naherholungsgebiet Dutzendteich wird durch neuen Langwassergraben aufgewertet

Das Projekt besteht aus zwei Teilbereichen: Der Langwassergraben ist naturnah neu gestaltet und das Regenrückhaltebecken Langwasser wurde umgestaltet und schützt nun besser vor Hochwasser, reinigt das Regenwasser des Stadtteils Langwasser und verbessert langfristig die Gewässergüte im Dutzendteichgebiet.Wegen des neuartigen Verfahrens zur naturnahen Nährstoff-Elimination mit Schilfbeeten in einem bestehenden Regenbecken wurde das Regenrückhaltebecken Langwasser mit dem vom Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz ausgelobten bayerischen Abwasser-Innovationspreis ausgezeichnet. Damit verbunden war eine zweckgebundene Zuwendung in Höhe von 250.000 Euro. Am gleichen Tag begann das 1. Nürnberger Wassersymposium. Es bietet in einer Reihe von Vorträgen einen vertieften Blick auf den Umbau und das Umfeld.