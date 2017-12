NürnbergMesse mit neuen Ideen und Rückenwind auf der Überholspur!

Aktuelles Veranstaltungsjahr oberhalb der Erwartungen: Starke Entwicklung der 2017er-Veranstaltungen – 2018 wieder auf Höhe des Rekordumsatzes von 2016



NÜRNBERG (pm/nf) - Der dynamische Wachstumskurs der NürnbergMesse setzt sich fort: Auch 2017 entwickeln sich die internationalen und nationalen Fachmessen mit 4 Prozent mehr Besuchern, einem Plus von 7 Prozent bei der Standfläche und 11 Prozent Wachstum bei den Ausstellern überdurchschnittlich gut.

Für CEO Peter Ottmann sind vor allem übergeordnete Aspekte wichtig: „Seit vier Jahren befindet sich die NürnbergMesse im Vergleich zum Messeplatz Deutschland kontinuierlich auf der Überholspur und auch im Veranstaltungsjahr 2017 liegen wir oberhalb unserer Erwartungen. Mit diesem Rückenwind freuen wir uns auf ein weiteres starkes Messe- und Kongressjahr 2018 – in Nürnberg und weltweit.“ CEO Dr. Roland Fleck, seit Kurzem auch im „Board of Directors“ des Welt-Messeverbandes UFI, sieht 2017 als Jahr des Dreiklangs aus Wachstum, Dynamik und Nachhaltigkeit: „Unsere 2017er-Messen hatten ein starkes Wachstum, unser proaktives Portfolio- Management verkörpert Dynamik und optimiert den Veranstaltungs- Mix für die Zukunft – und für eben diese Zukunft haben wir mit wichtigen Partnern im abgelaufenen Jahr langfristige und damit nachhaltige Verträge geschlossen. Ein perfekter Dreiklang für 2017“.Für Peter Ottmann ist ausschlaggebend für die Fortsetzung dieser positiven Unternehmensentwicklung, dass die Veranstaltungsthemen der NürnbergMesse hervorragend in die Zeit passen: „Sicherheit, Digitalisierung oder Bio sind Megatrends. Wir bieten mit unserem Portfolio hierfür die passenden Messen. Und wir gehen diesen Weg konsequent weiter.“ So startet am 24./25. Mai 2018 in Mumbai erstmals die it-sa India und in Bangkok steht vom 12.-15. Juli 2018 die Premiere der BIOFACH South East Asia an. In Nürnberg öffnet am 5. und 6. Dezember 2018 erstmals die, die passgenaue Lösungen rund um die Mobilität für den Mittelstand anbietet – angefangen von Fuhrparksoftware über Dienstleistungen rund um Firmenflotten bis hin zum Thema Carsharing.Neben dem erfolgreichen Veranstaltungsgeschäft ist für Dr. Roland Fleck vor allem 2017 als „Jahr des Dreiklangs aus Wachstum, Dynamik und Nachhaltigkeit“ prägend: „Mit der Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe (WZF) für die Interzoo oder mit dem BITKOM für die it-sa haben wir mit strategischen Partnern eine langfristige weitere Zusammenarbeit vereinbart. Dies stärkt die NürnbergMesse in ihrer weiteren Entwicklung enorm. Außerdem werden wir den Transformationsprozess der NürnbergMesse in Richtung Digitalisierung künftig gemeinsam mit dem Nürnbergerforcieren.“ Der planmäßige Baufortschritt der neuen Halle 3C, dessen Richtfest in der kommenden Woche ansteht, und die schnelle Erstellung eines Parkdecks für 500 PKWs bestätigten zudem die hervorragende Leistungsfähigkeit der NürnbergMesse beim Thema Facility Management, so Dr. Roland Fleck.