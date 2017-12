Tierärzte und Mitarbeiter können jetzt umweltfreundlich durch den Tiergarten düsen

Tiergartenfreunde beschenken Tiergarten mit Elektro-Fahrzeugen



NÜRNBERG (pm/nf) - Auch im Jahr 2017 unterstützte der Verein der Tiergartenfreunde Nürnberg e.V. den Tiergarten der Stadt Nürnberg mit mehreren Projekten. Beispielsweise bei der Sanierung der Totenkopfaffen-Anlage und der Finanzierung des Tier(-garten)-Kunstwerks ,,Für Vielfalt in Nürnberg" an einer Nürnberger Hausfassade.

Pünktlich zu Weihnachten schenken die Tiergartenfreunde dem Tiergarten Nürnberg drei elektrisch betriebene, umweltfreundliche Kleintransporter. ,,Mit den emissionsfreien und fast lautlosen Fahrzeugen können unsere Mitarbeiter umweltfreundlich große Lasten durch den Tiergarten Nürnberg bewegen und zum Beispiel Baustellen effizienter bedienen oder technisch gut ausgerüstet zu medizinischen Einsätzen fahren", so Dr. Lorenzo von Fersen, 2. Vorsitzender des Vereins der Tiergartenfreunde Nürnberg e.V.Die beiden fröhlich grüngelben alké-Elektrofahrzeuge mit Ladefläche und Planenaufbau erleichtern den Tiergarten-Handwerkern der Transport von bis zu 870 Kilogramm Material und Ausrüstung. Die Fahrzeuge bewältigen eine Steigung von bis zu 35% und können durch eine vorhandene Kupplung sogar noch durch einen Anhänger ergänzt werden. Den kunterbunten Renault Kangoo Z.E., ein Kastenwagen mit großem Laderaum für bis zu 595 Kilogramm Zuladung oder bis zu fünf Sitzplätzen, nutzen die beiden Zootierärzte für Einsätze innerhalb und außerhalb des Tiergartens. Die Veterinäre transportieren große medizinische Apparate wie Röntgen- oder Ultraschallgeräte zu den Tieren im Tiergarten oder zu Untersuchungen zu dem tiergarteneigenen Gut Mittelbüg inSchwaig bei Lauf, ins Tucherland im Nürnberger Norden, wo Rotkopfschafe des Tiergartens gehalten werden, oder in den Tennenloher Forst in Erlangen, wo Wildpferde des Tiergartens stehen.