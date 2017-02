Universitätsball der FAU und Nürnberger Hochschulen 2017: Fotos des Abends

NÜRNBERG - Die Uni tanzt: Rund 2000 Gäste aus den Reihen der Dozenten und Studierenden der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Nürnberger Hochschulen feierten am gestrigen Abend in der ausverkauften Meistersingerhalle den traditionellen Universitätsball. Eine rauschende Ballnacht, wie die Fotos in unserer Bildergalerie belegen.

Zur Eröffnung konnte der Vize-Präsident der Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Prof. Dr. Günter Leugering, auch zahlreiche Persönlichkeiten aus den Bereichen Wissenschaft, Medien, Politik, Wirtschaft und Kultur begrüßen.Im Mittelpunkt des Abends standen hochwertige Tanzdarbietungen ausgewählter Profis: So beeindruckte die Showtanzformation „Dance United“ unter Leitung von Christian Artmeier mit ihren perfekt getimten akrobatischen Einlagen. Die Gala-Show der Weltmeister der Professionals in den Standardtänzen 2016, Ellen Jonas und Volker Schmidt, zeigte, dass die beiden charmanten Profitänzer ihren Titel zu Recht erhalten haben.Die Gemeinschaftsveranstaltung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) gemeinsam mit der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, der Akademie der Bildenden Künste, der Evangelischen Hochschule und der Hochschule für Musik, strebt einem neuen Höhepunkt entgegen: Pünkltich um Mitternacht wurde die Mitternachtszeitung verteilt, die der MarktSpiegel auch in diesem Jahr exklusiv für dieses gesellschaftliche Highlight produziert hat.Außerdem wurden die Gewinner der großen Tombola ermittelt, deren Erlös in diesem Jahr für den Förderverein zur Internationalisierung der FAU, speziell für die Studienorientierung für Geflüchtete, bestimmt ist. Die Besitzer der gezogenen Lose durften sich auf 800 attraktive Preise namhafter Sponsoren freuen. Unter anderem waren zwei Microsoft Surface Pro 4 Tablets, hochwertige Gutscheine in den Sparten Sportveranstaltung, Feste und Hotels sowie weitere attraktive und außergewöhnliche Sachpreise ausgelobt.Auch in diesem Jahr haben Sven Walker und Nathalie Reiß vom Tanzzentrum „dance maxX Nürnberg“ wieder die beliebte Eröffnungspolonaise geleitet. Für den passenden Tanzsound auf dem Winterball 2017 sorgen Max Barnabas und sein Revueorchester im Großen Saal sowie die Tanz- uns Showband Groovy Flames im Foyer. Als charmante Moderatorin ist, wie bereits im letzten Jahr, die BR-Journalistin Ulrike Nikola im Einsatz. Gefeiert wurde die Ballnacht bis 2 Uhr.