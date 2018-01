Markenrelaunch bei Küchen Quelle

NÜRNBERG (pm/nf) - Aus KÜCHEN QUELLE wird küchenquelle. Zum 40-jährigen Firmenjubiläum läutet die Küchen Quelle GmbH mit einem Relaunch der Marke ein neues Zeitalter in ihrer Unternehmensgeschichte ein. Neben der neuen Schreibweise des Markennamens zählen auch ein modernes Logo sowie zeitgemäße Farbwelten zur neuen Markenidentität des Unternehmens.

Neben dem Markenrelaunch und der weiteren Digitalisierung setzt küchenquelle auf den langfristigen Ausbau des Vertriebssystems. Um die bestmöglichen Voraussetzungen dafür zu schaffen und die führende Rolle des Unternehmens in der Küchenberatung weiter zu stärken, ist die Errichtung eines eigenen Verwaltungsgebäudes in Nürnberg mit angegliederter Akademie zur Ausbildung von Küchenberatern geplant.Die Erfolgsgeschichte des in Nürnberg ansässigen Unternehmens startete 1978 innerhalb der Quelle GmbH. Seit der Eigenständigkeit ab 2009 expandiert das Unternehmen stark und etabliert sich als Spezialist im Multichannel-Vertrieb von Einbauküchen. Seit 2015 ist küchenquelle unter dem Dach der kiveda Group.