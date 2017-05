Erich von Däniken holt wieder zum Rundumschlag aus

Was hat es mit den phänomenalen Kornkreisen auf sich, die seit Jahrzehnten auf unserem Globus auftauchen? Erich von Däniken entlarvt die Fälscher bei ihrer Arbeit und demonstriert gleichzeitig die Entstehung von echten, bis heute seiner Meinung nach unerklärlichen Piktogrammen im Korn. Alles gesendete Botschaften – nur wir Dummchen sind unfähig, diese zu erkennen oder ernst zu nehmen.Und was haben UFOs über unseren Köpfen zu suchen? Weltweit zählt man unzählige ,,blitzsauber" belegbare Fälle, die uns erschaudern lassen, sagt Däniken. Menschen kamen in direkten Kontakt mit Ausserirdischen, vereinzelt wurden sie sogar entführt oder mit Implantaten markiert. Wer sind diese Fremden? Was wollen sie von uns? Wird die Menschheit aus dem All unterwandert, ohne dass wir es merken? Ist der ganze Planet Erde ein Projekt der Aliens? Seit Jahrtausenden – bis heute? Oder die ,,Jungfrauen-Geburten"? Die gibt es seit Jahrtausenden! Ob Buddha, Zarathustra, der Assyrer-König Assurbanipal oder Hammurabi, Begründer der ältesten Gesetzessammlung: Sie alle sollen einst von himmlischen Wesen gezeugt worden sein. Aus den Schriftrollen vom Toten Meer wissen wir, so der Autor, dass selbst Noah als Überlebender der biblischen Sintflut, eine ,,Himmelsgeburt" war. Sind wir alle Nachfahren von Ausserirdischen? Das würde so manches erklären.,,Der Einfluss von Ausserirdischen auf die menschliche Gesellschaft wird von den Mainstream-Medien komplett ausgeblendet", kontert Erich von Däniken seine Kritiker. In seinen Liveshows will der Schweizer in der heutigen ,,Tabu-Zeit" kein Blatt vor den Mund nehmen: ,,Mit ihrer negativen Einstellung hat die Verschweiger-Presse viel Unheil angerichtet. Die Welt ist anders als wir glauben!"Mit seiner Multimedia-Präsentation öffnet Erich von Däniken sein Bildarchiv der Spurensuche nach unseren kosmischen Lehrmeistern, die vor Jahrtausenden zur Erde kamen. Erich von Däniken war über Jahrzehnte in der ganzen Welt unterwegs, hat rätselhafte Phänomene untersucht und akribisch alle seine Beweise für einen Kontakt mit den Besuchern aus dem Weltraum gesammelt. Von Däniken weiß: Archäologie und Geschichtsforschung haben jahrhundertelang wichtigste Einflüsse auf die Menschheitsgeschichte übersehen und verdrängt.31.10.2017 I 20 Uhr I Kulturboden Hallstadt01.11.2017 I 16:00 Uhr I Zentrum in BayreuthKarten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in allen gängigen Vorverkaufssystemen, telefonisch unter der Hotline 0951-23837, oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de