Insel im Meer: Zwei Mal pro Woche nonstop von Nürnberg nach Sylt in 90 Minuten

RNA ist die einzige eigenständige deutsche Regional-Airline und wird Sylt bereits ab dem 5. April 2017 zwei Mal pro Woche nonstop ab Nürnberg anfliegen. Immer mittwochs und samstags geht es dann in nur 90 Flugminuten von Franken nach Nordfriesland – oder umgekehrt. „Durch die Verdopplung der wöchentlichen Abflüge sind nun auch Kurztrips nach Sylt und bequeme Reisen übers Wochenende möglich“, freut sich Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe,Wie eine Marktanalyse im vergangenen Jahr gezeigt hat, machen Franken und Oberpfälzer gerne an der Nordsee Urlaub. „Nordbayern ist ein relevanter Quellmarkt für die Insel Sylt“, so Peter Douven, Geschäftsführer des Sylter Flughafens und des Insel Sylt Tourismus Service, „es freut uns, dass unsere Insel weiterhin nonstop mit Nürnberg verbunden bleibt.Handgepäck von bis zu acht Kilogramm sowie ein Freigepäckstück von bis zu 20 Kilogramm nimmt Rhein-Neckar Air ohne Aufpreis entgegen, in den Maschinen des Typs Dornier 328 mit 31 Sitzplätzen will man außerdem mit Service punkten: Frisch aufgebrühter Kaffee, Weine vom regionalen Winzer, Biere von kleinen Privat-Brauereien und ausgewählte Backspezialitäten sowie Obst sind Teil des individuellen Service. Rhein-Neckar Air bietet auch einen Taxi-Rufservice an Bord.Die Flüge sind ab sofort buchbar ab 199 Euro (eine Strecke, inkl. Steuern, Gebühren und Freigepäck) unterwww.flyRNA.dewww.airport-nuernberg.de