Straßenreinigung neu kalkuliert: Erlanger Stadtrat hat Anpassung der Gebühren beschlossen

ERLANGEN (pm/mue) - Der Stadtrat hat die Änderung der Straßenreinigungsgebühren für die nächsten zwei Jahre beschlossen.



Ab dem 1. Januar 2019 steigt demnach die Gebühr für die Fahrbahnreinigung von 4,44 Euro auf 4,56 Euro (+2,7%), wogegen die Gebühren für so genannte Mehraufwandsgebiete – überwiegend in der Innenstadt – um durchschnittlich 2,1 Prozent gesenkt werden können. Wie der zuständige Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung weiterhin erklärt, wird die Reinigungsklasse X (Fahrbahn- und Gehwegreinigung) von 12,24 Euro auf 11,52 Euro gesenkt, in den aufwändigeren Klassen Y (Fahrbahn- und Gehwege täglich) sinkt die Gebühr von 33,72 Euro auf 33,60 Euro, und in Klasse Z (Fahrbahn und Gehweg von Montag bis Freitag zwei Mal täglich, samstags / sonntags einmal täglich betreut) wird von 45,72 Euro auf 45,60 Euro korigiert. Gerade in der Innenstadt, so heißt es in einer Presseerklärung, sei ein erhöhter Reinigungsaufwand notwendig. Zur Entlastung der dortigen Gebührenzahler übernehme hier die Stadt in den Reinigungsklassen Y und Z einen zusätzlichen Eigenanteil.Die Straßenreinigungsgebühren sind kostendeckende Gebühren; das heißt, ein Gewinn oder Verlust darf nicht erwirtschaftet werden. Dabei ist die Höhe der Straßenreinigungsgebühren stark vom Winter abhängig: Solange kein Schnee bzw. Eis vorhanden ist, wird gekehrt. Bei der Gebührenerhöhung wurden u.a. der letzte Tarifabschluss im öffentlichen Dienst berücksichtigt sowie notwendige Ersatzbeschaffungen im Gerätebereich. So setzt die Abteilung Straßenreinigung unter anderem verstärkt auf umweltfreundliche Techniken und akkubetriebene Geräte.