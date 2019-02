Operngalakinderfasching mit der Zaubertröte

FORCHHEIM (pm/rr) – Am Sonntag, 17.Februar um 15.00 Uhr gibt es im Jungen Theater, Kasernstraße 9, einen ganz besonderen Kinderfasching mit der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart.



Unter dem Motto „Die Zaubertröte“ machen sich die Rhythmusmetzger mit über Mozarts populärstes Werk her, um Kindern einen lustig-rasanten Einstieg in die Welt der Oper zu bereiten.Der Käpt'n wird aus Mangel an Seefahrt zum Vogelfänger Papageno, und begleitet Eisenbieger, der einfach nicht merkt, dass er Prinz Tamino ist, auf der Suche nach Prinzessin Pamina. Doc, der Schiffsarzt der „Freundschaft“ ist ebenfalls an Land gegangen und bietet als „Dr. Sarastro“ Antworten auf jedwede Fragen an.Im Rahmen dieses kulturellen Scharmützels werden die Rhythmusmetzger mächtig Faschingsstimmung verbreiten und freuen sich nicht nur auf Prinzessinnen und kleine Rokokografen, sondern auch Cowboys, Piraten und was die Verkleidungskiste sonst so hergibt. Karten sind zum Preis von 5 Euro nur bei der Veranstaltung erhältlich (Kein Vorverkauf).Weitere Infos: www.jtf.de