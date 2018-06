Adenaueranlage erstrahlt in neuem Glanz

FÜRTH (ak) - Die Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage ist nach der Sanierung des Pavillons wieder ein kleines Schmuckstück im Herzen der Stadt.

1827 kamen die Fürther Stadtväter auf die Idee, der arbeitenden Bevölkerung einen schönen Park zu spendieren. So entwickelte sich in knapp 200 Jahren ein dreigeteiltes Ensemble mit einer Springbrunnen-Anlage im Westen, einem Flanierstück mit Musikpavillon in der Mitte und einem großen Spielplatz im Osten, der an die Rudolf-Breitscheid-Straße grenzt. In diesem von Wegen durchzogenen und durch Hecken abgegrenzten Areal findet man auch heute noch eine Insel der Ruhe und Entspannung. In der direkten Nachbarschaft zur betriebsamen Fußgängerzone sind die beschatteten Bänke und die Stufen des Musikpavillons willkommene Rastplätze.50 Jahre nach der letzten Renovierung, wertet der Anfang des Jahres von Schmutz und Graffitis befreite Pavillon die gesamte Anlage optisch auf. Seit der Sanierungsmaßnahme kommen nun auch energiesparende Leuchtmittel zum Einsatz.