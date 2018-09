Grosser Secondhand Basar

Höchstadt : Aischtalhalle |

Heuer findet wieder unser großer Secondhand Basar in der Aischtalhalle statt, es ist der größte Basar in Höchstadt. Es ist ein Selbstverkäufer Basar bei den gut erhaltene Kinder und Baby Sachen, Klamotten Spielsachen gekauft und verkauft werden. Für das leibliche Wohl sorgen unsere Muttis mit selbstgebackenen Kuchen und Torten. Über zahlreiche Verkäufer und Käufer würde sich das Rumpelstilzchen Team freuen. Kontakt mit der Vorstandschaft unter Rumpelstilzchen.hoechstadt@yahoo.de

Es werden bis zum Schluss Plätze für den Verkäuf angeboten, wer also erst am Dachboden schauen will, es ist noch Zeit dafür. Der Erlös kommt zu 100 Prozent unseren gemeinnützigen Verein zu Gute.