11. Ateliertage Hemhofen

Die Glasbildhauerin, eine gebürtige Erlangerin, erhielt bereits viele Kunstpreise, darunter den Preis der Danner Stiftung. Sie war auch Siegerin beim Bundeswettbewerb der Handwerksjugend in ganzDeutschland, im Landeswettbewerb der Handwerksjugend in Bayern und im Kammerwettbewerb der deutschen Handwerksjugend (Niederbayern und Oberpfalz).Sabine Nein hatte im letzten Jahr mehrere bedeutende Ausstellungen, die größte davon einedreimonatige Schau ihrer Werke im Kloster Lorch 2014 in Baden-Württemberg und 2017 Schloss Wiespach / Hallein im Salzburger Land. Dazu kamen auchProgramme in der Galerie Kurzendörfer in Pilsach, die Glaskunsttage in Sulzbach/Saarbrücken , der Glaskunstpreis Immenhausen 2015, Glasplastiken und Garten in Munster 2016 ,eine Sonderausstellung 2017 der Ernsting Stiftung alter Hof Herding Coesfeld und eine sehr erfolgreiche Ausstellung im Schloss Wiespach / Hallein im Salzburger Land.Mit Aussteller:Elisabeth Hochleitner - Kunst u. KeramikPeter Kick - S/W FotografieMail: info@glaskunstnein.com