Landweihnacht Schloss Hemhofen 07. - 09.12. 2018

Landweihnacht Schloss Hemhofen vom 07. – 09. Dezember 2018

Die wildromantische Landweihnacht auf Schloss Hemhofen bietet ein vielfältiges Programm für die ganze Familie. Handverlesene Aussteller bieten ihre Schätze an. Gemütlich brennende Feuer lassen den Markt beschaulich erleuchten und laden zum Verweilen auf dem Schlosshof ein. Die Kinderherzen erfreut z. B. das Märchenzelt, das Dampfkarussell, die Kindereisenbahn oder das Kasperletheater sowie weihnachtliche Basteleien unter professioneller Betreuung. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Eintritt 3 € Kinder bis 14 Jahre kostenfrei. Öffnungszeiten :Freitag, 7.12. 16 – 22 Uhr, Markttreiben in Schloss und Scheune bis 20 Uhr, Samstag, 08.12. 12 – 22 Uhr, Markttreiben in Schloss und Scheune bis 20 Uhr,Sonntag, 09.12 12 – 20 Uhr