Donnerwetter-Variete

Varietéabend voller Zauberei und Artistik

FORCHHEIM (pm/rr)- Am Freitag, 26. Oktober um 20.00 Uhr wird im Jungen Theater unter dem Motto "Donnerwetter" wieder eine bunte Varietéshow geboten.Der beliebte Abend voller Zauberei und Artistik geht in die nächste Runde. Wie immer erwartet den Zuschauer frische Unterhaltung in entspannter Atmosphäre mit spritziger Comedy und zahlreichen künstlerischen Highlights.Hochkarätige Magier und Akrobaten der deutschen Varietészene werden wieder auf der Bühne stehen.Moderiert wird die bunte Show vom Zauberer und Bauchredner Marcelini, der für jede Veranstaltung neue Kunststücke einstudiert.Weitere Infos unterwww.jtf.de undwww.facebook.com/jtf.de