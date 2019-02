Filmmusik zum Film des Lebens

FORCHHEIM (pm/rr) – Am Samstag, 23. Februar, um 20.00 Uhr ist die Musikerin heilSam im Jungen Theater, Kasernstraße 9, zu Gast.

Die Musik von heilSam in eine stilistische Schublade zu packen, ist nicht ganz einfach. Für die Künstlerin, die sich hinter dem klangvollen Namen verbirgt, ist „Freiheit, auch künstlerische, mit das Wichtigste auf dieser Welt“.Ihre Musik entsteht, weil sie gar nicht anders kann. Weil die Töne und Melodien sie finden, selten andersherum. Bei ihren Stücken spielt das Klavier die tragende Rolle. Es ist das Instrument, das sie sich schon vertraut machte, als sie gerade stehen konnte – noch lange vor dem ersten Klavierunterricht. Ihre Musik entwickelt sich genau wie sie selbst mit allem, was sie hört, wem sie begegnet, liebt und was sie verschmerzt.Nach einem Duo-Auftritt von heilSam & Leander im Herbst 2013, kehrt sie nun zurück auf die heimatliche Bühne im Jungen Theater. „Am Ende frei“ heißt ihr 2018 selbst produziertes Album, das sie neben selbst arrangierten Cover-Songs in ihrem Live-Programm vorstellt.Weitere Infos: www.jtf.de