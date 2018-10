Vater der Singtage ausgezeichnet

KIRCHEHRENBACH (pm/rr) – Eberhard Hofmann,langjähriger Leiter des Arbeitskreises Volksmusik im Fränkische-Schweiz-Verein,

ist jetzt im Kirchehrenbacher Rathaus mit der Ehrenmedaille des Bezirks

Oberfranken geehrt worden.

Hofmann engagiert sich seit mehrerenJahrzehnten nachhaltig für den Erhalt des fränkischen Liedgutes und derfränkischen Volksmusik, als Musikant in mehreren Volksmusikgruppen und überzwanzig Jahre lang auch als Leiter des Arbeitskreises Volksmusik imFränkische-Schweiz-Verein. Dort hat er nicht nur regelmäßig Singtageveranstaltet, sondern zeichnete auch verantwortlich für die FränkischeWeihnacht, den „Abend der Volksmusik“ bei den Heimattagen der FränkischenSchweiz und den Volksmusiktag. Daneben gab Eberhard Hofmann die CD„Singen und Musizieren in der Fränkischen Schweiz“ heraus – mit 36 Musikgruppenund vier Mundartautoren eine umfangreiche Bestandsaufnahme musikalischen Wirkensin der Fränkischen Schweiz. Er veröffentlichte zudem das Buch „Dieallerschönsten Lieder der Fränkischen Schweiz“. Diese Sammlung fächert dievolksmusikalische Tradition der Fränkischen Schweiz auf und beinhaltet 71Lieder von 30 Gruppen. „Die kulturelle Vielfalt ist es, die unsereHeimat so besonders macht“, sagte Bezirkstagspräsident Dr. Günther Denzler inseiner Laudatio. „Mit ihren musikalischen Veranstaltungen und Sammlungen habenSie vielen Menschen große Freude ein großes Geschenk bereitet. Ihredokumentarische Arbeit über die Volksmusik der Fränkischen Schweiz macht einStück fränkischer Musikgeschichte für künftige Generationen nachvollziehbar“,so Denzler weiter.