150.000 Euro Zuschuss für Landkreisbürger

Bund fördert Pumpentausch und Heizungsoptimierung





Effizienzpumpen sparen bis zu 80 Prozent Strom



Wichtige Hinweise zur Antragstellung

FORCHHEIM (pm/rr) – Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat im August 2016 das Förderprogramm zur Heizungsoptimierung gestartet. Seitdem können schon für kleinere investive Maßnahmen an bestehenden Heizungsanlagen Zuschüsse in Höhe von 30 Prozent der förderfähigen Kosten beantragt werden. Gefördert werden zum Beispiel der Austausch von Heizungsumwälzpumpen und Warmwasser-Zirkulationspumpen durch hocheffiziente Pumpen sowie die Durchführung des hydraulischen Abgleichs und weitere Optimierungsmaßnahmen am Heizsystem.Nach zwei Jahren Laufzeit zieht das BAFA eine positive Zwischenbilanz, denn das Programm wird deutschlandweit gut angenommen. Besonders erfreulich ist es, dass die Fördermittel insbesondere auch durch die Bürger des Landkreises Forchheim rege nachgefragt werden.Bisher liegen dem BAFA bereits 660 Anträge von überwiegend privaten Antragstellern aus dem Landkreis Forchheim vor, wobei auch Unternehmen, Kommunen, usw. antragsberechtigt sind. Bereits 394 Maßnahmen konnten erfolgreich abgeschlossen und hierfür 150.000 Euro an Fördergeldern ausgezahlt/überwiesen werden. Durch den geförderten Austausch von 473 herkömmlichen Pumpen durch Effizienzpumpen reduziert sich der Energieverbrauch erheblich, da neue Heizungspumpen um bis zu 80 Prozent weniger Strom benötigen. Weitere 335 umgesetzte Optimierungsmaßnahmen am Heizsystem, wie z. B. die Durchführung des hydraulischen Abgleichs, der Einbau neuer Pufferspeicher oder voreinstellbarer Ventile, führen ebenfalls zu einer wesentlichen Verbesserung der Anlageneffizienz.Auch Christine Galster vom Büro Energie und Klima des Landratsamtes Forchheim, die die interessierten Bürger über die verschiedensten Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen bei Veranstaltungen und in persönlichen Beratungsgesprächen informiert, freut sich, dass dieses relativ unbürokratische Förderprogramm des BAFA bereits für kleinere, geringinvestive Maßnahmen zur Heizungsoptimierung an bestehenden Anlagen, so gut angenommen wird und die staatlichen Fördermittel des Bundes den Landkreisbürgern zugutekommen. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass weitere potentielle Interessenten nach wie vor Zuschüsse für entsprechende Maßnahmen abrufen können.Wer einen Antrag stellen möchte, muss vor Beauftragung des Handwerkers auf den Internetseiten des BAFA (www.bafa.de) die online-Reservierung durchführen, auf die anschließend eine elektronische Eingangsbestätigung folgt. Nach Umsetzung der Maßnahme und innerhalb von sechs Monaten nach der Registrierung ist dann das ausgefüllte und unterschriebene Antragsformular zusammen mit allen Rechnungen in Kopie an das BAFA zu übermitteln.Sicherheitshalber sollten die Antragsteller und der Heizungsfachbetrieb beim Pumpentausch darauf achten, dass auch tatsächlich eine durch das BAFA förder-fähige Effizienzpumpe eingebaut wird. Dies kann anhand der im Internet verfügbaren Liste geprüft werden.Informationen zum Förderprogramm „Heizungsoptimierung“ und elektronische Antragstellung: www.bafa.de