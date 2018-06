Angela Rudolf und Elena Faynberg - "Auf Flügeln des Gesangs"

Schweben Sie auf Flügeln des Gesangs mit Angela Rudolf (Sopran) und Elena Faynberg (Harfe).

Das professionelle Duo nimmt Sie mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Gaetano Donizetti und Felix Godefroid mit in „luftige Höhen.“Das Programm bilden in munterem Wechsel stimmungsvolle Lieder und wunderschöne Solo-Harfenstücke. Als Duo treten die beiden leidenschaftlichen Musikerinnen seit drei Jahren erfolgreich auf. Die Presse bescheinigt den beiden Wahlfränkinnen eine „wunderbare Leichtigkeit, hohe Musikalität und eine warme Klanggebung.“kiskarten@schwanstetten-online.deBuchhandlung am Sägerhof, Ortsteil Schwand • Alte Str. 11, 09170 - 94 77 66OMV-Tankstelle, Ortsteil Leerstetten, Hauptstraße 17, 09170 - 97 73 24Ermäßigte Karten für K.i.S.-Mitglieder, Schüler, Studenten und Auszubildende nur in der Buchhandlung am Sägerhof