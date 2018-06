Anmeldung zur Kunstausstellung 2018 - Freude am Schaffen – Freude beim Schauen

Unter diesem Motto gibt K.i.S im Dezember zwei Tage lang Gelegenheit, Kunst in Schwanstetten auszustellen.

Der Kulturförderverein Schwanstetten K.i.S. e.V. lädt alle interessierten Künstler aus Schwanstetten und dem Umland ein, an der 13. Jahresausstellung von K.i.S. am 8. und 9. Dezember 2018 teilzunehmen. Die vielfältigen Werke und Arbeiten von Künstlern der bildenden Kunst aus den unterschiedlichen Ateliers und Werkräumen sind geschaffen, um gezeigt zu werden. Hierfür öffnet der Kulturförderverein K.i.S. zum „Thomasmarkt“ die Türen der Gemeindehalle Schwanstetten.Um die Art der Kunst (z.B. Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Objektkunst, u.ä.), die persönliche Präsentation, die gewünschte Ausstellungfläche, Tische usw. planen zu können, benötigen wir Ihre schriftlichen Anmeldeunterlagen. Diese sind zu finden auf unserer Homepage http://www.kis.schwanstetten-online.de/ oder direkt bei Reinhardt Müller Tel. 09170 2907 bzw. per MailUnsere fachkundige Jury, die eine Auswahl der Künstler treffen wird, und die Ausstellungsleitung freuen sich auf Ihre kreativen Bewerbungen.