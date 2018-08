Trachtenmarkt in Greding

GREDING (pm/vs) - Was vor einem Vierteljahrhundert mit kleinsten Anfängen begann, ist im Laufe der Jahre zu einem Publikumsrenner geworden: Am 1. und 2. September lädt die Stadt Greding zum 25-jährigen Bestehen des beliebten Trachtenmarktes ein. Mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher werden auch heuer wieder erwartet, eine stolze Zahl, wenn man bedenkt, dass der Eintritt nicht kostenlos ist, sondern jeder Erwachsene einen kleinen Eintrittspreis entrichten muss.

Dauer und Eintritt

Als zentraler Veranstaltungsort wird der Marktplatz genutzt. Über 90 Aussteller aus ganz Deutschland und einigen Nachbarländern werden mit ihren Angeboten und Produkten vertreten sein. Das Schwerpunktthema lautet in diesem Jahr „Gewandreise durch die Zeiten“ mit Gästen aus Bosnien und Herzegowina. Als Veranstalter zeichnet die Stadt Greding zusammen mit dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege - Bezirk Mittelfranken - verantwortlich. Die beiden Messetage werden durch ein buntes Vortrags- und Veranstaltungsprogramm aufgelockert.Das Faltblatt mit detaillierten Angaben zum Programm des 25. Trachtenmarktes ist auf der Internetseite „www.heimat-bayern.de“ des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege zu finden. Die Veranstalter sind außerdem unter Telefon 08463/904-0 oder E-Mail info@greding.de (Stadt Greding) sowie unter Telefon 089/2866290 oder via E-Mail info@heimat-bayern.de (Landesverein für Heimatpflege) zu erreichen. Weitere Informationen bietet die Touristinformation der Stadt Greding unter Telefon 08463/904-20 oder via E-Mail tourist-info@greding.de.• Der Trachtenmarkt ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.• Erwachsene zahlen drei Euro Eintrittspreis, Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr dürfen umsonst dabei sein.