Wer bekommt den Elisabeth-Engelhardt-Literaturpreis des Landkreises Roth?

LANDKREIS ROTH (pm/vs) - Weil der Landkreis Roth reich mit Talenten gesegnet ist, heißt die spannende Frage, wer erhält den Elisabeth-Engelhardt-Literaturpreis 2018? Vorschläge und Bewerbungen können bis zum 14. September eingereicht werden.

Der Landkreis Roth vergibt die nach einer bedeutenden Schwanstettener Schriftstellerin bekannte Auszeichnung in diesem Jahr bereits zum achten Mal. Autoren und Lyriker, die im Landkreis Roth wohnen oder deren Leben und Werk eng mit dem Landkreis Roth verbunden sind, sind aufgerufen, sich für die Vergabe des Literaturpreises 2018 zu bewerben. Es können auch Werke in die Auswahl kommen, die bereits veröffentlicht sind. Vorschlagsberechtigt sind alle Landkreisbürger und juristische Personen mit Sitz im Landkreis Roth.Vorschläge und Bewerbungen für die Verleihung des Elisabeth-Engelhardt-Literaturpreises 2018 können bis zum 14. September 2018 beim Landratsamt Roth, Kultur und Tourismus, Weinbergweg 1, 91154 Roth, eingereicht werden. Die Unterlagen sollen eine Biografie des Autors enthalten und dessen literarische Arbeit aufzeigen.Der Elisabeth-Engelhardt-Literaturpreis wurde anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Landkreises Roth gestiftet und ist nach der Schriftstellerin Elisabeth Engelhardt aus Schwanstetten benannt, die vor 40 Jahren verstorben ist. So wird der Preis seit 1997 im dreijährigen Turnus vergeben. Wer sich in die Riege der Preisträger – Ingeborg Höverkamp (1997), Klaus Schamberger (2000), Gerd Berghofer (2003), Elfriede Bidmon (2006), Willi Weglehner (2009), Katharina Storck-Duvenbeck (2012) und Klaus „Billy“ Wechsler (2015) – einreihen wird, entscheidet eine Fachjury.Die offizielle Preisverleihung mit Landrat Herbert Eckstein findet am Mittwoch, 7. November 2018 um 19 Uhr in der Kulturscheune Schwanstetten statt. Dort erhält der Preisträger nicht nur das Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro – gestiftet von der Sparkassenstiftung Roth-Schwabach – sondern auch eine Stele, die von der Heidecker Künstlerin Gabriele Breuer gestaltet wurde.Weitere Informationen zu den Bewerbungsformalitäten gibt es beim Landratsamt Roth, Kultur und Tourismus, Andrea Keidel-Rechsteiner, Telefon 09171/81-1332.