Ausflugstipp: Museumskirchweih und Historischer Jahrmarkt im Fränkischen Freilandmuseum

Betzentanz mit Weckerklingeln



REGION (pm/nf) - Ganz schön was los im Fränkischen Freilandmuseum. Am Sonntag, 6. Mai 2018, steht die Museumskirchweih im Fränkischen Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim auf dem Programm. Die ersten Packwagen für den Historischen Jahrmarkt rollen übermorgen, am Donnerstagnachmittag an und am Freitag werden schon die ersten Teile für das Kinderkarussell auf der Wiese zwischen Museumseingang und Betzmannsdorfer Scheune ausgeladen. Schausteller Pascal Raviol reist mit seiner Truppe aus Düren schon eine Woche vor Jahrmarktbeginn an, damit alles zur Eröffnung am Samstag, 5. Mai, perfekt ist. Der Markt geht bis zum Sonntag, 13. Mai, täglich 11-19 Uhr.

Dieser Termin dergeht auf eine Tradition in Oberampfrach (Lkr. Ansbach) zurück, dem Herkunftsort des Gasthauses „Zur Krone“ am Museumseingang. Am ersten Sonntag im Mai wurde hier traditionell Kirchweih gefeiert und Höhepunkt war dabei der „Betzentanz“, bei dem ein geschmücktes Schaf gewonnen werden konnte. Während die Paare um den Kerwabaum tanzen, wird ein Wecker aufgezogen und an den Baum genagelt. Das Tanzpaar, das sich beim Klingeln des Weckers in einem markierten Kreissektor befindet, bekommt das Schaf vom Museumsschäfer feierlich überreicht. Zum Tanz haben sich bereits 20 Tanzpaare aus verschiedenen Volkstanzgruppen der Region angemeldet. Spontane Volkstänzer sind ebenfalls herzlich willkommen.Nach dem festlichen Einzug mit dem Museums-Pferdegespann um 13.30 Uhr krempeln die „Kerwaboum“ des Vereins Frohsinn die Ärmel hoch und stellen den Kerwabaum vor dem Wirtshaus am Freilandmuseum auf. Unterstützt werden sie dabei von den Landjugendgruppen aus Emskirchen und Külsheim / Erkenbrechthofen, dem Techniktrupp der Karnevalsgesellschaft Windshemia sowie Museumsmitarbeitern. Neben reiner Muskelkraft ist dabei auch die richtige Hebeltechnik gefragt.Ab 15.30 Uhr wird zur Blasmusik der Burgberheimer Musikanten der „Betz ausgetanzt“. Der Eintritt in den Biergarten zur Museumskirchweih ist frei, zum Besuch des Historischen Jahrmarkts (5. bis 13. Mai 2018) wird der Museumseintritt fällig (7 €, ermäßigt 6 €, Familien 17 €, Kinder unter 6 Jahre sind frei).„Hereinspaziert!“ ruft Marco Assmann über den historischen Jahrmarkt im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim, kurz bevor der Flohzirkus beginnt. In diesem Jahr kommt er zum ersten Mal mit einem Zelt, denn da passen mehr hinein als in den kleinen Zirkuswagen. Er führt vor, wie ein Floh einen kleinen goldenen Wagen zieht, wie einer von einer Schaukel auf die andere springt und ein dritter vom Miniatur-Sprungbrett in ein Wasserbecken hüpft. „Hoppla, jetzt ist mir doch einer entwischt!“ grinst er und langt einem Zuschauer augenzwinkernd hinters Ohr.Kasperltheater, Zaubervorführungen, Wahrsagerei, Wurfbuden, Entchenangeln, Karussells, eine Berg- und Talbahn von 1943, eine Schießbude von 1956 und natürlich Lebkuchenherzen, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln – alle Klassiker eines richtigen Jahrmarktes sind vertreten. Das Publikum schätzt die gemütliche Atmosphäre in der wunderbaren Kulisse des Fränkischen Freilandmuseums. Von Jahr zu Jahr wird der Markt ein wenig größer und dauert auch ein wenig länger, in diesem Jahr vom 5. bis zum 13. Mai 2018, jeweils von 11.00 bis 19.00 Uhr. Das Wirtshaus am Freilandmuseum mit seinem gemürlichen Biergarten unter blühenden Kastanien ist natürlich noch länger geöffnet. Und das Beste: Jedes Kind unter 12 Jahren bekommt an der Kasse einen Gutschein für eines der Fahrgeschäfte.Genaues Programm unterwww.freilandmusuem.de