Rock im Hangar 2018





10-jähriges Jubiläum am Segelflugplatz Lauf-Lillinghof

Am Samstag, den 19.05. 2018 geht das kultige Rock Event im Hangar des Segelflugplatz Lauf-Lillinghof zum 10. Mal an den Start.Bei diesem Jubiläum gibt es bei freiem Eintritt handfeste Rockmusik von drei besonderen Bands zu erleben:THE MONOTONES bewegen sich musikalisch irgendwo zwischen Rock, Funk und Soul. Die Nürnberger Band groovt vielseitig mal rockig, mal funky mit eigenen Kompositionen, aber auch Covern von Hendrix bis Kravitz.DIE SCHLEPPPSCHLAMPEN beweisen, dass Piloten mehr können als nur Fliegen: beheimatet im Segelflugclub Lauf haben sie sich dem Classic Rock verschrieben und pflegen das Motto: Musik fliegt in der Luft (und groovt dort ganz gewaltig).ROOTSLEVEL bringen Songs von Wishbone Ash über die Stones bis hin zu spritzigem Funk-Blues-Groove. Ehrlich, geradlinig, deftig – eine klasse Live Band und ein Garant für gute Stimmung.Neben der einzigartigen Kulisse hoch am Flugplatz Lauf-Lillinghof mit Rundumblick über das Nürnberger Land ist natürlich auch für Essen und Trinken gesorgt.Start: 18:30 UhrEintritt frei!