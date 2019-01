Nierenerkrankte treffen sich Vortrag über Blutwerte

Nürnberg : Pfarrheim St Sebald |

Der Landesverband Niere Bayern eV Rg Mfr lädt ein zum Vortrag mit dem Thema „Blutwerte was sagen sie aus“. Frau Dr. Elke Oberdorf von der Dialysestation am Theresienkrankenhaus klärt uns zu diesem Thema auf. Wer möchte kann bereits zum Mittagessen (Catering) ab 12 Uhr teilnehmen. Der Vortrag beginnt um 14 Uhr im Pfarrheim Moorenbrunn Bonifatiusstraße. 4 Moorenbrunn.

Bei all unseren Veranstaltungen sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen.

Super Gespräche unter gleichermaßen Betroffenen sind bei unseren Veranstaltungen garantiert. Bitte anmelden: E-Mail: rgmittelfranken@ig-dialyse-bayern.de oder Tel. 09871 7878