Am 1.3., 19 Uhr, laden die Frauen ökumenisch zum Weltgebetstag aus Slowenien in das Ev. Gemeindezentrum Rückersdorf ein.



Frauen verändern die Welt – Weltgebetstag 2019 aus Slowenien



Jedes Jahr am ersten Freitag im März feiern Frauen, Männer, Kinder weltweit in 120 Ländern den Weltgebetstag. Im Jahr 2017 kamen für das Gastgeberland Philippinen 2,879 Millionen € in Deutschland als Kollekte für die Projekte zusammen.

Im Jahr 2019 ist das Gastgeberland Slowenien und die Frauen dort haben die Teilhabe aller, ganz besonders der Frauen in unseren Gesellschaften und Kirchen in den Mittelpunkt gestellt. Als Sinnbild steht dafür der gedeckte Tisch, an dem noch Platz ist. Das slowenische Weltgebetstags-Komitee schlägt vor, eine große Tafel vorzubereiten mit den Landesfarben Weiß-Blau-Rot, Nelken, Rosmarin und einigen Produkten aus Slowenien wie Honig, Salz, Brot oder Potica (Nusskranz). Ganz im Sinne des Mottos: „Kommt, alles ist bereit!“

In Rückersdorf wird der Weltgebetstag ökumenisch im Ev. Gemeindezentrum am 1. März, 19.00 Uhr, gefeiert und alle sind herzlich eingeladen, sich mit an den gedeckten Tisch zu setzen.

Das Foto zeigt den gedeckten Tisch beim Vorbereitungstreffen im Amt für Gemeindedienst Nürnberg mit einer geklöppelten Decke, roten Nelken (der Nationalblume), der Drache von Ljubljana,Trauben, Nusskranz, Honig, Olivenöl, Brot und Salz. Dober dan! Herzlich willkommen!