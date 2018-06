Keltische Klänge in der Sophienhöhle

AHORNTAL (pm/rr) – Am Freitag, 8. Juni, um 20.00 Uhr spielt in der Sophienhöhle im Naturparadies Burg Rabenstein in der Fränkischen Schweiz Andy Lang zusammen mit John Doan aus Oregon "Celtic Visions".

John Doan ist der Vater der Harfengitarre und ein faszinierender Musiker, der mit seinem Instrument sphärenvolle, keltische Instrumentalmusik komponiert. Zwischen seinen traumhaften Melodien erzählt er amüsant und charmant Geschichten seiner irischen Reisen, auf denen er schrulligen Heiligen, schroffen Küsten und magischen Orten begegnet. Dafür bekam er eine Emmy Nominierung.Andy Lang wird von der Presse als „Neuer Meister des Folk“ gefeiert und versteht es wie kaum ein anderer, die Saiten seiner keltischen Harfe silberhell aufklingen zu lassen im Kontrast zu seiner tiefen Charakterstimme. Lieder, die Mut und Hoffnung machen, in die Weite der irischen Seelenmusik führen und ganz aus dem Herzen gespielt werden.Das Doppelkonzert zweier Freunde im kerzenbeleuchteten Ambiente der Sophienhöhle sollten sich Fans akustischer, handgemachter und romantischer Musik nicht entgehen lassen.