Music Dinner: „Christmas & Soul“

Sinnliches Weihnachtskonzert mit Willetta Carson.

Von Chicago nach Fürth

AHORNTAL (pm/rr) – Am Samstag, 8. Dezember wird um 19.00 Uhr auf der Burg Rabenstein eine Dinnershow mit exquisitem 4-Gänge-Menü und Live-Musik im Stil amerikanischer Weihnachten geboten, der alle Sinne anspricht: Vom Herzen kommende Unterhaltung, die das Herz berührt und die Seele wärmt - so macht Sängerin und Entertainerin Willetta Carson aus dem Konzert ein musikalisches wie sinnliches Erlebnis.Auf Burg Rabenstein lädt die in Chicago geborene und heute in Fürth lebende Afroamerikanerin mit ihrer kraftvollen tiefen Stimme und ihren temperamentvollen Darbietungen auf eine Reise in ihre vorweihnachtliche Heimat ein. Natürlich dürfen dabei Klassiker wie „Santa Claus is coming to town“ und „White Christmas“ nicht fehlen. Aber auch Gospels und Spirituals werden auf dem Programm stehen, ebenso wie Rhythmen und Stimmungen aus Swing, Soul, Pop und Blues. Begleitet wird Willetta Carson von den Bandmitgliedern Michael Flügel am Piano, Marco Kühnl am Kontrabass und Julian Fau am Schlagzeug.Info/Karten unter Tel. 09202/970-044-0. www.burg-rabenstein.de