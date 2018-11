Nächtliches Höhlenerlebnis

AHORNTAL (pm/rr) – Am Donnerstag, 29. November wird in der Sophienhöhle das Sonderprogramm „Sophie at night“ gezeigt.

Treffpunkt ist um 17.00 Uhr der Vorhof der Burg Rabenstein. Nach dem Empfang mit einem Aperitif ziehen die Teilnehmer mit Fackeln in einem rund zehnminütigen romantischen Spaziergang zur Sophienhöhle. Die Höhle ist faszinierend ausgeleuchtet und erfüllt von herrlicher Musik, und die Gäste können die zauberhaften Eindrücke in Ruhe genießen.Für Interessierte gibt der Höhlenführer sachkundige Erklärungen.Im Anschluss führt der Weg zurück zur Burg, wo im Rittersaal ein stilvolles 3-Gänge-Burgmenü serviert wird. Der abwechslungsreiche Abend findet seinen Ausklang vor dem offenen Kamin im Kaminzimmer der Burg.Info/Karten unter Tel. 09202/970-044-0. www.burg-rabenstein.de