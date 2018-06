Röthenbach – Dr. Rüdiger Dahlke ist eine Kapazität auf dem Gebiet des sogenannten ganzheitlichen Prinzips, das immer mehr Beachtung, selbst in der Schulmedizin findet. Der österreichische Mediziner, Psychotherapeut und zigfache Bestseller-Autor referiert am 12. Oktober in der Karl-Diehl-Halle in Röthenbach in einen Doppelvortrag zu den Themen „Krankheit als Weg – jedes Leiden hat eine seelische Ursache“ (18.30 Uhr) und „die Schicksalsgesetze – das Leben folgt ganz bestimmten Gesetzen“ (20.30 Uhr). Das ganzheitliche Prinzip besagt, daß das Unterbewusstsein eine sehr große Rolle bei der richtigen Lebensführung spielt. Demnach sendet unser „Innerstes“ deutliche Signale, um uns bei Entscheidungen und Aktionen in die richtigen Bahnen zu lenken. Das kann sich in psychischen und physischen Krankheiten und Einschränkungen manifestieren. Wer sein Bauchgefühl richtig deutet und entsprechend handelt, der könne schnell zu einem gesunden und glücklichen Leben finden, sagt Dahlke

Karten für einen oder beide Vorträge, gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen von Eventim.de oder im Kulturamt. Karten per Post und weitere Infos erhalten Sie auf www.agentur-showtime.de und unter Telefon 09422 805040