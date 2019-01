Chiemgauer Volkstheater gastiert in der Kulturfarbik Roth

ROTH (pm/vs) - Derb und lustig, so suchen drei Landburschen ihre Traumfrau. Unter der Intendanz von Bernd Helfrich zeigt das bekannte Chiemgauer Volkstheater am Freitag, 8. Februar, 20 Uhr in der Kulturfabrik einen echten Schenkelklopfer. Wenn unter dem Motto „Bauer sucht...“ traditionelles Landtheater auf Dating-Apps und Partnersuche im Internet trifft, dann sind Lachsalven garantiert. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, online über www.kulturfabrik.de, auf www.eventim.de sowie an der Abendkasse, falls nicht ausverkauft. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 09171/848714.Weitere Informationen auch zum Gesamtprogramm gibt es auf der Homepage der Kulturfabrik Roth.