Herbert und Schnipsi kommen mit "Best-of-Programm" in die Rother Kulturfabrik

ROTH (pm/vs) - Lachsalven-Alarm in der Kulturfabrik: Am 11. November steht ein Kultehepaar des geistreichen Humors auf der Bühne. Statt Kalauer und Klokabinenwitzen gibt es sympatische Zwerchfellkitzler.

Sie sind Bayerns wohl bekanntestes Komödianten-Ehepaar und haben in über 35 gemeinsamen Bühnenjahren ein ganz eigenes Genre etabliert: Hanns Meilhamer und Claudia Schlenger alias „Herbert und Schnipsi“. Die beiden, die sich weniger als Kabarettisten, sondern eher in der Tradition von Karl Valentin und Liesl Karlstadt sehen, sind bekannt für ihre Mischung aus grandios gespielten, pointierten Sketchen, intelligent und liebevoll gedichteten Liedern und für ihren direkten Austausch mit dem Publikum. Jetzt wurde es endlich Zeit für ein Best-of, das sich zu einer Zeitreise mit Schlaglöchern entwickelt. Auf diese gehen Herbert und Schnipsi am Sonntag, 11. November 2018 in der Kulturfabrik mit ihrem Publikum, wenn sie ihre großen Klassiker wie den „Silvester- Sketch“, Erfolgsnummern aus der Anfangszeit und unbekannte Perlen präsentieren. Der Kabarettabend beginnt um 19 Uhr.Karten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen, online über kulturfabrik.de auf eventim.de sowie an der Abendkasse zu erwerben. Fragen zum Kartenkauf werden in der Kulturfabrik gerne unter der Rufnummer 09171/848-714 beantwortet.