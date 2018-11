Internationale Bluegrassmusiker spielen in der Kulturfabrik Roth

ROTH (pm/vs) - Countryflair vom Feinsten hält am Sonntag, 2. Dezember, Einzug in die Kulturfabrik. Im Rahmen des diesjährigen Bluegrass-Jamborees werden drei internationale Bands für Stimmung sorgen.

Das Event in Roth gilt als europaweit einzigartig und wird sogar in den USA, wo diese Festivals Tausende von Fans on ihren Bann ziehen, gelobt. Unter dem Motto „Looking back to the Future“, was übersetzt heißt „Zurückblicken in die Zukunft“ wird der Bogen gespannt von Anleihen an traditionellen Stücken bis hin zur Experimentierfreude ganz junger Musiker, durch deren Begeisterung das Genre Bluegrass auch in den nächsten Jahrzehnten noch eine Zukunft haben wird. Die Bluegrass-Musik lebt von einem typischen Instrumentenmix, zu dem unter anderem Mandoline, Geige, Banjo, akkustische Gitarre, Haiwaigitarre und Kontrabass gehören.Am 2. Dezember, 19 Uhr, sind zu Gast in der Kulturfabrik Roth „Bill and The Belles“, „The Brother Brothers“ und „Jeff Scroggins & Colorado“. Karten können an den bekannten Vorverkaufsstellen, online über kulturfabrik.de oder eventim.de sowie an der Abendkasse erworben werden. Weitere Infos erteilt das Team der Kulturfabrik unter der Rufnummer 09171/848714.