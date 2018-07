Picknickspaß im Rother Stadtgarten: Jetzt einen Tisch reservieren!

ROTH (pm/vs) - Wenn genügend Menschen mitmachen, dann verwandelt sich der Stadtgarten am 22. Juli wieder in ein großes Picknick-Areal. Jeder, der einen Tisch reserviert, unterstützt außerdem einen guten Zweck.

Prämierung und mehr

So reserviere ich

Der Verein Kreis-Metropole Roth e.V. will mit dieser Aktion die Bürgerinnen und Bürger der Stadt verbinden. Gegen eine Gebühr von 30 Euro kann jedermann einen Tisch mit Sitzgelegenheiten für 8 bis 10 Personen reservieren. Der Veranstalter und seine Helfer spendieren je Tisch eine Überraschungstüte als Startpaket. Dann ist es der jeweiligen Gruppe selbst überlassen, wie sie den Tag gestaltet. Sie können nach Lust und Laune dekorieren, sich mit einem ausgefallenen Outfit als Gruppe zu erkennen geben und sogar ein eigenes Programm mit Gesang und Poesie darbieten. Wichtig: Außer einem Getränkeausschank gibt es keine weiteren Stände. Geschirr, Besteck und Essen müssen von den Teilnehmern selbst mitgebracht werden. Die Veranstaltung beginnt bei jedem Wetter um 11 Uhr und leitet ab 19 Uhr zwanglos in die Sommerserenade mit dem Stadtorchester Roth über.Eine Jury wird am Veranstaltungstag bis 14 Uhr die drei schönsten Tische ermitteln. Kriterien für die Beurteilung sind unter anderem die Tischdekoration sowie die Gesamtpräsentation. Die Gewinner dürfen sich auf attraktive Preise freuen.Eine Tischbuchung ist bis zum 19. Juli möglich. Die Reservierung erfolgt via E-Mail unter helmut.lorenz@kmrh.de oder telefonisch unter der Mobilnummer 0175/7220806. Bitte angeben, wie viele Tische gewünscht werden und an welche Adresse die Rechnung gehen soll. Es kommt dann zeitnah eine vorläufige Bestätigung per Mail oder auf dem Postweg. Wichtig: Erst nach Zahlungseingang der Tischgebühr wird die Reservierung verbindlich. Der Erlös des Tages ist für einen guten Zweck bestimmt.Weitere Informationen gibt es im Internet.