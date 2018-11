Rother Karnevalisten laden am Samstag zur tradititionellen Dämmerung ein

ROTH (SB/vs) - Pünktlich um 19.11 Uhr startet der Rother Carneval Verein (RCV) am Samstag, 10. November 2018, in die neue Karnevalskampagne. Mit der „Dämmerung“ beginnt für den RCV bereits die 48. Faschingssession und alle Vereinsaktiven fiebern dem Start voll motiviert entgegen.

Die Verantwortlichen des RCV um Präsident Jochen Gürtler haben sich wieder jede Menge einfallen lassen, um den Gästen in der sicherlich gut gefüllten Rother Kulturfabrik ein abwechslungsreiches, kurzweiliges Programm zu bieten. Die Wortakrobaten des Vereins stehen in den Startlöchern, um das Publikum zu vielen Lachsalven hinzureißen. Sie werden dabei von einigen befreundeten Künstlern unterstützt. So wird auch Marco Breitenbach, von der „Schwarzen Elf“ aus Schweinfurt, in der Bütt zu gefallen wissen. Selbstverständlich hat sich auch die tanzende Abteilung des RCV um Cheftrainerin Evi Volland bestens auf die Dämmerung vorbereitet. Traditionell steht bei der Dämmerung des RCV die Verleihung von Orden im Mittelpunkt. So wird neben der Präsentation des neuen Sessionsorden des Vereins auch die Ehrung von verdienten RCVlern durch den Fastnacht-Verband Franken einen interessanten Programmpunkt darstellen.Höhepunkt wird jedoch erneut die Präsentation der neuen Karnevalsregenten sein. Gehütet wie einen Schatz haben die Eingeweihten das Geheimnis um das neuen Rother Prinzenpaar, und erst am Abend der Dämmerung wird der Schleier gelüftet. Die zukünftigen Regenten werden dann zum ersten Mal die Bretter die die Welt bedeuten betreten und den zahlreichen Faschingsfreunden präsentiert. Eintrittskarten für die Dämmerung, zu der alle Faschingsfreunde und solche, die es noch werden wollen, ganz herzlich eingeladen sind, können unter info@rcv-online.de oder Telefon 09171/1495 vorbestellt werden.