Sonderausstellung: Playmobil-Figuren entdecken die Goldschlägerstadt

Schwabach : Markgrafensaal |

SCHWABACH (pm/vs) - Am 9. und 10. Juni verwandeln zahlreiche Playmobilfiguren und Dioramen den Markgrafensaal in ein großes Miniaturenkabinett. Mit dabei ist auch die eigens zum Schwabacher Jubiläumsjahr 2017 entwickelte Playmobil-Sonderfigur "Goldschläger".

Ein Teil der Kleindarstellungen zeigt auch Szenen aus Schwabach. So sind beispielsweise das Rathaus und der Bereich rund um den Pferdebrunnen nachgebaut und mit Playmobil-Figuren bestückt worden. Dazu kommen viele weitere Dioramen, Landschaftsbilder und Szenen, die von Bastlern aus ganz Deutschland mit anderen Playmobil-Figuren erbaut worden sind. Sie lassen die Besucherinnen und Besucher in eine ganz besondere Spielzeugwelt eintauchen mit individuellen Themen, die von der Schwabacher Innenstadt als Modell bis hin zum Dschungelbuch reichen. Die Veranstaltung bietet den Besuchern im Rahmenprogramm für die ganze Familie auch eine Tombola mit attraktiven Gewinnen und einen Blaulichtparcours mit Funkautos. Die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung haben außerdem die Möglichkeit, über das schönste Ausstellungsstück abzustimmen. Der Gewinner erhält einen Preis für das von ihm erstellte Diorama.Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Eintrittspreise: Kinder bis 6 Jahre frei, Kinder 7 bis 14 Jahre 2,00 €, ab 15 Jahre 3,00 €Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Schwabach unter Rubrik Termine