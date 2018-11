U18-Aktion im Jugendhaus - Kinder und Jugendliche nutzten Sprechstunde

Zirndorf : Rathaus |

ZIRNDORF (pm/ak) - Am 10. November 2018 luden Bürgermeister Thomas Zwingel und das Jugendhaus mit dem Aufruf „U18 offene Tür“ wieder zu einem „Meet and Greet“ ein.

Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren hatten zur Mittagszeit die Möglichkeit den Rathauschef in seinem Büro anzutreffen, um auf Fragen und Wünsche der jungen Bürgerinnen und Bürger einzugehen. Am Abend traf Bürgermeister Zwingel im Jugendhaus ein, um den Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren Rede und Antwort zu stehen.Es konnten viele Anregungen aufgenommen werden, wie zum Beispiel neue Geräte für Spielplätze, mehr Sicherheit an Bahnübergängen, eine attraktivere Skaterbahn und rauchfreie Spielplätze.Nun liegt es an den verantwortlichen Stellen diese zu bearbeiten und die jungen Zirndorferinnen und Zirndorfer über die Ergebnisse zu informieren.