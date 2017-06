Letzte Deutsche Meisterschaft auf der Kult-Radrennbahn am Reichelsdorfer Keller

Woher kommt der Begriff ,,Steher"?

Ende einer Ära! Hintergrund: Die traditionsreiche Piste (1904 eröffnet) soll in einigen Monaten abgerissen werden. Eine neue Hallen-Radrennbahn ist im Stadtteil Langwasser geplant.In zwei Vorläufen Freitagabend ab 18 Uhr und zwei Finalläufen am Samstag (ab 16 Uhr) geht's auf Bayerns ältester Sportstätte noch einmal gewaltig rund. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Mit Geschwindigkeiten bis zu 90 km/h brettern die Gespanne in Positionskämpfen über die 400-Meter-Zementpiste. Als Top-Favorit für das DM-Finale über eine Stunde startet Titelverteidiger Stefan Schäfer aus Cottbus. Mit seinem Nürnberger Schritmacher Peter Bäuerlein will der amtierende Europameister nach drei DM-Siegen seinen vierten Titel in Folge gewinnen: „ Das wäre im deutschen Stehersport ein bisher einmaliger Rekord“, sagt Stefan Schäfer, der die leicht lädierte Nürnberger Piste besonders liebt: „ Am Keller fahre ich sehr gerne, denn die nicht allzu leichte und inzwischen schon etwas holprige Piste liegt mir einfach“.Neben Europa-Vizemeister Franz Schieber, dem deutschen Vizemeister Nico Heßlich (beide ebenfalls aus Cottbus), dem Aachener Robert Retschke, zählt auch Bayerns Stehermeister Thomas Ruder vom RV Union 1886 Nürnberg zum engsten Kreis der Favoriten. Der ehrgeizige Lokalmatador hat hart trainiert und peilt mit seinem Nürnberger Stamm-Schrittmacher Thomas Ruder einen Platz auf dem Treppchen an.Bei Steherrennen werden Geschwindigkeiten von teilweise über 100 km/h erzielt und auch über längere Abschnitte gehalten. Der Begriff „Steher“ leitet sich vom englischen „stayer“ ab, das heißt jemand mit Ausdauer. Die früher übliche deutsche Entsprechung „Dauerrennen“ weist auf denselben Umstand hin.