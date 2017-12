Die Kleinsten aus dem Tiertransport suchen jetzt ein neues Zuhause!

NÜRNBERG (nf) - Die aufgepäppelten Ratten aus dem bisher größten illegalen Transport vom Oktober 2017 mit über 7000 Tieren bei Amberg sind schon etwas länger in der Vermittlung. Nun ist es endlich auch für die Mäuse soweit.

Die kleinsten Bewohner im Tierheim Nürnberg suchen jetzt also ein artgerechtes Zuhause bei Liebhabern. Es sind Ratten in verschiedenen Farben und weiße Mäuse.Die Ratten werden ausschließlich mindestens zu zweit vermittelt, die Mäuse nur in Gruppen - ein kastrierter Bock mit drei Weibchen oder drei Weibchen zusammen. Gerne gibt das Tierheim natürlich auch größere Gruppen ab. Alle zu vermittelten Mäuseböcke sind natürlich kastriert.Interessenten dürfen gerne zu den Vermittlungszeiten Dienstag, Donnerstag und Samstag von 14 – 16 Uhr vorbeikommen oder sich vorab telefonisch melden bei den Kleintierpflegern unter 0911 919 89 25.Tierschutzverein undTierheim NürnbergStadenstraße 9090491 NürnbergHoffentlich finden möglichst viele der kleinen Nager bald ein gutes Zuhause!